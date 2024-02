La scomparsa di “Core de Roma” | Giacomo Losi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Domenica 4 febbraio,, ex calciatore e difensore dellae della Nazionale, ci ha lasciati all’eta? di 88 anni. La notizia e? stata data dal nipote Massimo Liofredi, ex direttore Rai. Giacomino chiamato cosi? per la sua statura bassa, ma dal cuore grande e? nato a Soncino nel 1935, nella provincia di Cremona, dopo gli inizi con la Cremonese viene acquistato dalla, squadra per la quale lui dedichera? la vita, contando 15 stagioni e 455 presenze, passando nella storia calcistica come terzo giocatore per numero di presenze giallorosse, dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi. Nonostante sia nato fuori dalle murane, e? diventato unnista eno.ha alzato tre coppe, due Coppe Italia e una Coppa delle Fiere, guadagnandosi ...