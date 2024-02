La scommessa di Geolier al Festival | “Porto Napoli a Sanremo” Inclusione o autogol?

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non si sa se sia più una provocazione o un, ma presentare aldella canzone Italiana un brano cantato in napoletano stretto sembra essere più divisivo che inclusivo, almeno per quelli che non masticano a dovere il dialetto partenopeo. Non si sa sesia stato preso dalla smania di rispolverare (e rilanciare sotto altre spoglie) ildella canzone napoletana (la competizione canora nata anel 1952 e cessata nel 1971), ma sicuramente dovremo stare col traduttore stretto in mano quando lui canterà sul palco dell’Ariston la sua “I p’ me, tu p te“. Maradona bacia sulla frontenel murale realizzato da Filospray a sostegno del rapper che e’ nato e crescito nel rione Gescal periferia nord die che è atteso da tutti al suo ...