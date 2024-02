La satira israeliana contro l’ipocrisia occidentale | il caso Eretz Nehederet

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Una risata li seppellirà”: sembra essere questo il motto che alimenta il programma satirico israeliano(“Un paese meraviglioso”, tratto dal verso di una canzone utilizzata da Benjamin Netanyahu durante una campagna elettorale), che dal 2003 va in onda sui canali del gruppo televisivo Keshet. Se da vent’anni il programma allieta il pubblico israeliano con sketch e battute divertenti che prendono in giro tutti i più importanti politici israeliani, senza fare sconti a nessuno, dopo il 7 ottobre il programma si è ampliato anche ad un pubblico globale, aggiungendo sketch in inglese. Al punto che hanno recentemente ospitato attori ebrei americani di fama internazionale, come Brett Gelman (apparso nella serie Netflix Stranger Things) e Michael Rapaport (apparso nelle sitcom Friends e My Name is Earl). Le battute sull’Onu In uno ...