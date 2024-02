La saggezza di sangiovanni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi ci pensa mai all’importanza del phon? Non è la prima cosa a cui ha pensatoil giorno in cui ci diamo appuntamento sul set. Da qualche parte su Internet dovrebbe esistere un libretto di istruzioni da scaricare in pdf che elenchi tutte quelle cose che non possono mancare quando ti trasferisci da solo nella tua prima casa, qualcosa che faciliti quel momento tanto eccitante quanto imbarazzante che è diventare adulti e realizzare quanto la nostra esistenza dipenda da forze esterne come il pagamento delle bollette o il funzionamento degli elettrodomestici. Come la lavatrice, o il phon che in mattinata ha inutilmente cercato.entra scusandosi con tutti per il ritardo spiegando teneramente che se l’è dovuto far prestare da un amico. Giacca, camicia, pantaloni corti e scarpe Valentino. Calze Vans Ventun anni da qualche giorno – ...