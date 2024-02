“La rosa dell’Istria” batte il “Grande Fratello” | ma lascia perplessi | non si parla mai delle foibe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il film tv ‘La’ trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la prima serata per numero di telespettatori: 2.896.000 con il 17,8% di share. Su Canale 5 ilha raccolto invece 2.410.000 telespettatori e il 19,6% (share più alto per la maggiore durata del programma). Terza classificata La7 che con ‘La Torre di Babele – La democrazia non è gratis’ ha conquistato 1.009.000 telespettatori e il 5,3% di share. Va subito detto che non c’è paragone con “La lunga notte”. Ricordiamo che la prima puntata della miniserie su Dino Grandi e la caduta di Mussolini fu battuta dal reality di Canale 5. E le critiche piovuto sulle tre puntate ne misero in luce la sciatteria storica e la banalizzazione macchiettistica di alcuni personaggi chiave. “La” vince la prima ...