La Roma cala il tris | per De Rossi 9 punti in tre partite Goal e giocate all’Olimpico | 4-0 contro il Cagliari

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lagioca, diverte, vince e convince: buona anche la terza per Daniele Decheilpresenta unain grande spolvero e finalmente liberata mentalmente oltre che tatticamente. Aggressiva, coi terzini alti chiamati alle sovrapposizioni sulle fasce (da quanto non si vedevano?), con Cristante di nuovo centrocampista incursore come ai tempi dell’Atalanta, con fraseggi rapidi e verticalizzazioni improvvise i giallohanno subito indirizzato il match al 1’ col rivitalizzato Pellegrini lesto ad imbucare un rimpallo in area dopo un calcio d’angolo. Ma stavolta, a differenza del passato, non ci si è accontentati troppo presto e così ecco fioccaresuggellate dal secondo e bellissimo gol di Dybala al 22’. E dire che anche stavolta l’unica ...