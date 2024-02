La rimozione dei contenuti a piacimento di Facebook

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Abbiamo scelto come foto di copertina quella con due gattini che giocano, perchéha sempre amato la condivisione di questo tipo di immagini. Ovviamente, lo scatto non c’entra nulla con il contenuto di questo articolo, perché oggi vogliamo raccontare ai nostri lettori di come Giornalettismo, la testata online che si occupa di educazione digitale, sia stata vittima di un’assurda, inverosimile (ma, purtroppo, realissima)disu. Tutto è partito il 19 novembre scorso, quando pubblicammo un articolo di riassunto su uno dei temi affrontati in settimana: l’analisi social-mediatica della viralità della “L3tt3r t0 4m3ric4n P3opl3” scritta da Os4m4 b1n L4d3n. No, non siamo impazziti: abbiamo deciso, anche come segno di protesta, di “criptare” questi nomi per evitare che Meta torni a ...