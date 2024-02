La rabbia non ti basta | testo e significato della canzone di Big Mama al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qual è il(e) di Lanon ti, ladi Bigaldiin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Di seguito le parole del brano in gara: Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora dePensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso Pezzi di ...