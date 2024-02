La protesta dei trattori vista dall’Appennino L’intervento del commissario Castelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da un anno a questa parte mi sono abituato a guardare la realtà dal microcosmo del cratere del sisma 2016-2017. Un cosmo che poi non è così “micro”, trattandosi di una superficie di 8000 chilometri quadrati nel cuore dell’Italia centrale. In più occasioni ho intravisto nei processi di ricostruzione e di rigenerazione che stiamo realizzando, una sorta di laboratorio involontario, ma utile a comprendere molte delle criticità in atto. Anche nelladi questi giorni degli agricoltori europei, dall’osservatorio delle aree colpite dalla sequenza sismica del 2016-2017, mi pare di vedere in filigrana una delle tante contraddizioni che hanno caratterizzato molte politiche europee (e italiane) degli ultimi decenni. Nell’Italia centrale e nelle aree del cratere in particolare, le attività agro-silvo-pastorali hanno caratterizzato per secoli i luoghi, le economie e gli ...