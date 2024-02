La protesta dei trattori arriva a Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Italia perde 50 mila aziende agricole all’anno. Negli ultimi quindici anni in Europa sono scomparse 5,3 milioni di aziende agricole. Oltre 600 mila sono italiane. Sopravvivere è difficile e il settore primario italiano è in crisi. Denunciano questo gli agricoltori che stannondo ada ogni dove, in attesa di un incontro col governo e di risposte. Si produce oggi il 10% in meno di quello che si produceva vent’anni fa e le imprese agricole non riescono a coprire i costi di produzione. Sono anni che l’agricoltura soffre. E la situazione è peggiorata recentemente con la pandemia prima, la guerra in Ucraina poi, l’inflazione galoppante, i tassi d’interesse alle stelle e i problemi climatici con forti siccità, gelate e alluvioni. A questo si aggiungono le richieste europee per la transizione green, che richiedono investimenti. Il risultato è che ...