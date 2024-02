La presentazione del libro di Giuliano Amato in Tribunale a Milano | l’incontro mancato con i detenuti

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Amarezza per un incontro pensato per chi è in carcere” dicono dalla sala dopo la decisione del ministero di Giustizia di vietare l’evento a San Vittore. Il presidente emerito della Consulta: “Si entra in carcere per migliorare e non per marcire”