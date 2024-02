La Popolare Ciclistica | in Città Alta serata fra bici | musica e fotografia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bergamo. Dai tornanti di Selvino a quelli cubani: il decimo anno dell’associazione sportiva Lasi apre con “Lacletta ci Assolverà”,di racconti,e fotografie all’insegna del turismo lento e a pedali, in programma sabato 10 febbraio. Promossa da Lae Fiab Bergamo Pedalopolis, si parte alle 18 da Bikefellas (via Gaudenzi, Bergamo) per salire inincletta e proseguire alla Sala Civica del Circolino di, dove Giuseppe Bonetti dalle 20 racconterà dei suoi due viaggi cicloturistici a Cuba. NOMADE DIGITALE IN SELLA PER IL MONDO Bergamasco di 35 anni, laureatosi alla Facoltà di Ingegneria Gestionale di Dalmine, ...

Sanremo non è solo legata al Festival della canzone italiana. Sono tante le cose che forse non tutti sanno della celebre città ligure scelta nel secondo dopoguerra per ospitare la popolare kermesse ...In migliaia si ritrovano ad Eldoret, in Kenya, per la gara di cross country nata dall'intuizione del dottor Rosa 33 anni fa ...Dal 2017 non ci sono squadre tricolori ai massimi livelli, nonostante siamo una “superpotenza” per praticanti, tecnici, produzione. L’analisi di Oliver Wyman ...