La playlist della Serie A | da Kvara ‘L’essenziale’ all’Inter sempre più ‘Stronger’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 – Lecce- Kesha. Tik-Tok e partita ribaltata a Lecce! Bastano due giri d’orologio nel recupero alla squadra di D’Aversa per ribaltare il il risultato. Prima Piccoli di testa e un minuto dopo Dorgu. “ Tick Tok on the Clock, but the party don’t stop” il party non finisce al novantesimo, così come la partita che proprio nei minuti finali ci regala tante emozioni. Lecce che in questo campionato, nonostante qualche rallentamento, hadimostrato una grande anima. La stessa anima che ha Piccoli,pronto ad incidere nonostante subentri spesso dalla panchina. Chissà che l’orologio non abbia cominciato a ticchettare per dirci che è il momento di vedere Piccoli più spesso dal primo minuto…tskhelia- Marco Mengoni. É di fondamentale importanza che la stella Georgiana del Napoli torni a brillare come nella ...