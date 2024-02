La notte di Geolier a Sanremo | il rione Gescal a Napoli | lo celebra | “È uno di noi | viene dal nulla”

Amadeus avverte: "Mai come quest'anno c'è incertezza e nei top five entrerà una grande sorpresa". Superospite John Travolta. Favoriti per i bookmakers Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Alessandra Amo ...Daniela Di Maggio salirà sul palco dell'Ariston per raccontare la storia di suo figlio, ucciso a Napoli a colpi di pistola per una lite ...Le canzoni in gara, gli ospiti, il programma serata per serata: la guida completa della kermesse in onda da martedì 6 a domenica 11 febbraio ...