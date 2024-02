La mucca Ercolina arriva a Sanremo La protesta dei trattori continua | Prevediamo l' arrivo di altri agricoltori

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladeiè giunta acon tanto didi nome. Attualmente, si tratta solamente di un gruppo di seiche avevano partecipato alle proteste di Milano e Melegnano, ma sembra che nei prossimi giorni saranno presto raggiunti da una cinquantina di colleghi. «Ci saremo noi di Bergamo, Brescia e Melegnano, penso parleremo tutti. Cercheremo di prepararci ma la nostra natura e parlare a braccio», aveva allertato i media Alessandra Oldoni, tra gli esponenti delladei, che è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Promessa mantenuta. I rappresentanti di Melegnano sono già in via Salvo d’Acquisto, prestandosi anche a foto con i passanti «Siamo aper cercare di ...

Gli agricoltori in protesta hanno solo mandato una mail ma non c'è stato alcun accordo sulla loro presenza sul palco del Festival di Sanremo La protesta dei trattori è giunta a Sanremo con tanto di ...Da Milano a Sanremo per protestare contro le leggi dell'Europa. Nel pomeriggio, sul lungomare Trento Trieste è giunta la mucca "Ercolina II", accompagnata da un gruppo ...