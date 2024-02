La Montesport cambia tecnico Addio a Becucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La notizia era nell’aria e adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte delladi Volley. Lainfatti ha comunicato che le strade con il primo allenatore della Serie B1, Cosimo, si dividono. "Vogliamo ringraziare Cosimo per il lavoro svolto fino a qui, per il suo impegno, per la sua professionalità e la sua correttezza – si legge nella nota diffusa dal club –. Tutta la società gli augura il meglio possibile, sia per la sua vita privata, sia per il prosieguo della sua carriera professionale". Ancora da chiarire il sostituto. "Nei prossimi giorni – prosegue la nota – comunicheremo il nome del nuovo allenatore". Evidentemente i riasultati deludenti del campionato, non certamente in linea con quelle che erano le aspettative iniziali della società e dei sostenitori, hanno indotto i dirigenti a prendere ...