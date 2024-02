La madre non conta un | lo spot di Esselunga scatena Lucarelli | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo il turno della pesca e quello della noce, è la volta della carota.ha lanciato un nuovo. Questa volta la protagonista è Arianna, una ragazza che decide di andare a vivere da sola e di lasciare, quindi, la casa dei genitori. La sua scelta sembra suscitare preoccupazione nel padre che, però, capisce il desiderio della figlia e per dimostrarglielo prende in mano una carota e la usa a mo' di microfono per dedicarle una canzone. "Fai la tua vita, amore mio", le sussurra, abbracciandola forte. Il video promozionale della catena di supermercati sta già facendo discutere. Tra gli altri, sulla strategia di marketing disi è espressa Selvaggia: "Cose che non ho capito: intanto il perché il permesso di andare via passi attraverso il sì del padre, mentre lasembra non ...