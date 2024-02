La live music di febbraio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) - Roma, 6– Per gli amanti della buonaa Hard Rock Cafe Roma propone aper il consueto appuntamento con ladel giovedì serate suggestive e dal sapore romantico. Giovedì 8a partire dalle 21.00 si esibiscono i Seconds Reloaded, storica formazione romana che calca i palcoscenici della capitale da vent'anni con uno show di cover imperdibili dai Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Billy Idol, U2, Tears for Fears, David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Cameo, INXS, e A-Ha. Una serata con le più grandi hit pop e rock dellaa interpretate da una band di lungo corso in uno show pieno di sorprese con Daniele Gizzi, voce e chitarre, Marcello Lardo, chitarre e cori, Corrado Iachetti, tastiere e cori, Umberto De Santis al basso elettrico e Andrea Borrelli alla batteria. Il 14nel cafe di Via Veneto arrivano il romanticismo e l'energia dei Coldplay protagonisti a partire dalle 21.00 della serata di San Valentino grazie ai Coldplay Universe tribute band del celebre gruppo rock/pop britannico guidato da Chris Martin. La tribute romana è composta da Francesco Polucci voce e chitarra acustica, Marco Novielli tastiere e visual, Riccardo Campolini al basso, Riccardo Merlo alla batteria e Riccardo Schiavello alla chitarra. Un viaggio attraverso le canzoni più belle della band inglese per rivivere sul palco del cafe romano l'emozione delcon colori, costumi, scenografie, bracciali luminosi e visuals. Giovedì 22 torna al cafe AleRoss dj romana appassionata dia rap, trap, r'n b e soul. La sua passione per diversi tipi di sonorità rendono i suoi dj set fruibili da tutti e adatti ai più svariati contesti. Il 29, a chiudere il mese delladi Hard Rock Cafe Roma, Gabriele IANNE & Salvatore ERCOLANO con il progetto Acoustic Rock Experience. Attivi da anni nel panoramaale romano, Gabriele Ianne e Salvatore Ercolano si esibiscono in duo acustico, ripercorrendo la storia del Rock attraverso i grandi classici dellaa internazionale dagli anni '70 in poi: The Beatles, CCR, Stones, Hendrix, Bryan Adams, Bon Jovi, Guns 'n' Roses e tanti altri, il tutto in una suggestiva chiave unplugged con 2 voci e 2 chitarre. Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/ Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome Via Vittorio Veneto 62 A/B - 00187 Roma