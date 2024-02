La lettera del sindaco di Ravenna ad Amadeus per Sanremo | “Tenere alta l’attenzione sull’alluvione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 febbraio 2024) In occasione di2024 ildiMichele de Pascale scrive ad: "Facciamo che le note di Romagna mia, risuonando nel tempio della musica italiana, possano rappresentare un'esortazione per tutti ae vigile l'attenzione su quanto è avvenuto qui in Romagna".