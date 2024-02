La Juventus contatta Thiago Motta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giorni caldissimi per il calcio italiano! Lacayó ante el Inter de Milán por la mínima en un duelo que se preveía clave para la lucha por el título de la Serie A. Con esta derrota, el conjunto turinés se queda a cuatro puntos de los ‘Nerazzurri’, que son los actuales líderes de la liga italiana y cuentan con un partido pendiente por disputar. Muy complicado tiene la ‘Juve’ optar al título liguero, y parece que todas las opciones pasan por intentar alzarse con la Coppa Italia. Cabe recordar que la ‘vecchia signora’ no disputa competición europea por una sanción impuesta por la UEFA. Pese a la mejoría respecto la temporada pasada, todo parece indicar que no será suficiente para conquistar el ‘scudetto’, el gran objetivo de todos los grandes equipos italianos. Ante el posible fracaso en la actual temporada, laya estaría atenta al ...

"In questi ultimi tre anni, di fatto, la Juve non ha avuto un'educazione tattica. Allegri nella sua seconda avventura juventina ha dato dimostrazione di non essere più ...Cosmi stronca la Juve: «L’Inter è troppo superiore». Il commento sullo scontro diretto Ai microfoni di Radio Serie A, Serse Cosmi ha parlato così di Inter–Juve. COSMI – «Era una partita attesissima da ...La Juventus piazza il suo nuovo colpo. Superata ufficialmente la concorrenza: presto firmerà a parametro zero.