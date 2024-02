La guida per principianti al weekend di Formula 1

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) La nostraperfornisce tutte le informazioni necessarie sui format deidi gara della F1, spiegando come funzionano e analizzando come si sono sviluppati dall’inizio del Campionato del Mondo nel 1950. Come funziona undi Gran Premio? Ilstandard di un Gran Premio di1 prevede che ogni evento si svolga nell’arco di tre giorni, in genere dal venerdì alla domenica. Il venerdì si svolgono due sessioni di prove libere di un’ora: le Prove libere 1 (FP1) e le Prove libere 2 (FP2). Il sabato inizia con le Prove libere 3 (FP3). Questa ultima sessione di prove, della durata di un’ora, offre ai team più tempo per mettere a punto i loro assetti prima che inizino le condizioni di parc ferme e la maggior parte del lavoro sulla ...