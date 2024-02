La guerra ucraina ora si combatte in Sudan | rinforzi “speciali” contro i Wagner

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Forzeucraine opererebbero ina sostegno dell'esercito del paesei mercenari dellaallineati con i ribelli delle Forze di Supporto Rapido. Questo quanto emerge da un video divulgato ieri: il Kyiv Post ha trasmesso un breve filmato attribuendolo a fonti interne all'intelligence militare, responsabile per le operazioni sotto copertura, in cui un prigioniero russo catturato viene interrogato assieme a due africani. L'uomo afferma di far parte della ‘Compagnia militare privata' e di essere arrivato inproveniente dalla Repubblica centrafricana dove fanno base inti del gruppo russo, «per rovesciare il governo locale» con un battaglione di circa 100 unità. Dopo mesi di illazioni, scrive il Guardian, arriverebbe ...