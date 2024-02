La fuga rocambolesca finisce contro il guard-rail

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non si ferma all’alt dei carabinieri e mette in atto una, finitail. Dall’auto sono usciti in due per scappare a piedi, uno è stato arrestato. Erano le 14,30 di domenica quando in territorio di Cicognolo un’auto è stata raggiunta da una pattuglia di carabinieri per unllo. Quando i militari hanno intimato l’alt al conducente, questi ha accelerato e si è dato alla, mettendo in atto una condotta di guida pericolosa fatta di sorpassi azzardati e passando con il semaforo rosso. Infine il conducente ha perso illlo della vettura, che ha sbattutoil, rimbalzando sulla carreggiata e fermandosi in mezzo alla strada. Dall’auto sono scappati in ...