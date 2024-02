La formazione colombiana di Alfredo Di Stefano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Elegante, con passo fermo ma traballante,Difa il suo ingresso nello studio televisivo fuoriuscendo da una pensilina simile a quelle che accompagnano l’ingresso dei calciatori in campo. Lo studio è addobbato a festa: è la vigilia di Natale del 1989, si sta per consegnare a Marco Van Basten il Pallone d’Oro per la stagione precedente a quella dei Mondiali d’Italia. Sullo sfondo, un albero di Natale spelacchiato, che non rende giustizia alla sacralità del momento. Quella stessa sera è infatti prevista, oltre alla celebrazione dell’olandese, la prima assegnazione di un premio particolare, fortemente voluto da France Football: il Super Pallone d’Oro. Un piedistallo rosso-lava, costellato di piccoli palloni d’oro, dal quale esplode un geyser di fuoco che sorregge un’ulteriore sfera aurea, finirà nelle mani del più forte calciatore ...

Ranieri aveva bisogno di nuovi innesti e con tutta probabilità Mina e Gaetano verranno mandati subito in campo contro la Roma. Il colombiano dovrebbe fare coppia con Dossena… Leggi ...Per conseguire l'obiettivo, De Rossi e Ranieri mettono in campo due formazioni opposte nella disposizione in ...mentre altri due volti nuovi, il difensore colombiano Mina che il Cagliari ha preso ...Ranieri aveva bisogno di nuovi innesti e con tutta probabilità Mina e Gaetano verranno mandati subito in campo contro la Roma. Il colombiano dovrebbe fare coppia con Dossena nella difesa a quattro, ...