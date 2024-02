La fatica di essere ESG | un' impresa sostenibile? Non per tutti è una prerogativa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)un'azienda, attenta all'ambiente, al bensociale dei dipendenti e con una dirigenza seria, stabile e responsabile dovrebbeda sempre unadi chi si occupa di. Eppure non è così, o meglio, non lo è per. Tanto che si è reso necessario definire quelli che oggi sono i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) che vanno a classificare il rating di un'azienda e che la valutano secondo parametri non esclusivamente finanziari. Una serie di linee guida, più o meno definite, a livello europeo indicano alle aziende come fare per rispettare i parametri che sono ormai diventati fondamentali per l'accesso al credito, per lo screening dei fornitori e in taluni casi sono previsti dei fondi di vario genere per adeguarsi a ...