La docente accoltellata | “Lui come sta? Non capisco | vivo per loro da trent’anni” Attivato supporto psicologico per docenti e studenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Ioperda trent'anni e non riesco a comprendere". Le prime parole pronunciate dallasonote rivolte allo studente. Adesso è ricoverata ricoverata all'ospedale di Circolo di Varese. La sua condizione, inizialmente critica, ha richiesto un intervento in terapia intensiva, seguito da un trasferimento in chirurgia d'urgenza. L'articolo .