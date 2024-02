La Dengue minaccia il carnevale carnevale di Rio | dichiarata emergenza

(Di martedì 6 febbraio 2024) Rio de Janeiro, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Le autorità sanitarie del Brasile hanno dichiarato l'sanitaria a Rio de Janeiro alla vigilia del, il cui inizio è previsto per il 9 febbraio. L'obiettivo è cercare di contenere l'esplosione dei casi di febbre, malattia trasmessa

(Adnkronos) – Le autorità sanitarie del Brasile hanno dichiarato l’emergenza sanitaria a Rio de Janeiro alla vigilia del carnevale, il cui inizio è previsto per il 9 febbraio. L’obiettivo ...Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di dengue, la "febbre spaccaossa", avvenuti direttamente nel nostro Paese, e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia ...