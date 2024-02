“La decisione peggiore e inevitabile” Re Carlo e il tumore | indiscrezione dagli ambienti reali

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nella giornata di lunedì 5 febbraio il mondo è rimasto sgomento a causa di un annuncio di Buckingham Palace. Reha infatti un, scoperto per caso durante l’intervento alla prostata. Il palazzo reale ha subito fatto sapere che il monarca ha cominciato le terapie del caso, che dovrebbero essere la radioterapia, la chemioterapia, l’immunoterapia e i farmaci a bersaglio molecolare. Come riferito dal presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, Massimo Di Maio, non è insolito che Reabbia scoperto casualmente il. In un’intervista al Corriere della Sera, ripresa da Open, ha affermato: “Non è così strano che, durante operazioni chirurgiche o esami eseguiti per altri motivi si scopra per caso la presenza di un. Per ora non si sa ed è impossibile fare ipotesi ...