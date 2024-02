La crociata del Pd | cambiare nome alla Camera

(Di martedì 6 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/Ripartenza.mp4 Avete presente ladei Deputati, uno dei templi della democrazia italiana? Ebbene, da oggi non si chiamerà piùdei Deputati, ma si chiameràdei Deputat*, con l’asterisco finale, oppuredei Deputat3, con la schwa finale. Penserete che sono impazzito, in realtà no. Il Partito Democratico tra le sue priorità decide di presentare un emendamentoin cui propone diildi Montecitorio indei Deputati edelle Deputate, ildell’inclusività, ildel politicamente corretto. A questo punto, se proprio dobbiamo essere inclusivi, se proprio dobbiamo ...

In Indiana Jones e l’Ultima Crociata è presente una scena in cui il protagonista si ritrova a passare per una fogna piena di topi a cui poi viene ... (screenworld)

Tre, due, uno: ci siamo. Sta per suonare la campanella. Non piace ai sindacati (cioè non piace alla Cgil ), ma la riforma degli istituti tecnici , il ... (liberoquotidiano)

La recensione di Sound of Freedom - Il canto della libertà, l'action-drama di Alejandro Monteverde tratto da una storia vera ...L'ultima crociata del Partito democratico: "Camera delle deputate e dei deputati". Lo sconcerto delle donne di FdI: "Non c'è bisogno di queste puntualizzazioni per sentirsi accolte" ...È probabile che gli agricoltori vincano la battaglia e perdano la guerra, perché l'intellighenzia li dipinge come brutti e cattivi che intralciano la crociata ambientalista ...la testa ponendo fine ...