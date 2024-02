La confessione di Lorella Cuccarini | il periodo buio dopo l’operazione | “Ingrassata velocemente”

Lorella Cuccarini è pronta per tornare in Rai accanto ad Amadeus, alla co conduzione della quarta serata di Sanremo, quella dedicata alle cover. A 58 anni Lorelle è più felice ...Beppe Vessicchio si lascia andare ad una confessione mai fatta prima, riguarda proprio una nota band: ecco di cosa si tratta ...Guai in vista per Fiorello e, indirettamente anche per Lorella Cuccarini. Il conduttore di Viva Rai2 ha avuto una svista che costerà sicuramente un po' all'insegnante di Amici.