La conferenza stampa di Sanremo 2024 | Amadeus | «Pronto ad accogliere i trattori | non cambio idea» Mengoni | «Anna Marchesini mia musa» Poi intonano Bella ciao

Sanremo 2024. Seconda conferenza stampa per Amadeus in vista dell'esordio di stasera del Festival. Amadeus condurrà per la quinta volta consecutiva ... (ilmessaggero)

Tutto pronto per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Co-conduttore Marco Mengoni, emozionatissimo in conferenza stampa: «Sto sudando, pressione, emotività e ansia, ma so ...È tutto pronto per la 74^ edizione del Festival di Sanremo. In occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha divulgato l'ordine di ...Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2024, il conduttore Amadeus ha tra l’altro affermato, come evidenziato da “Napoli Magazine”: “Il ritorno del napoletano al ...