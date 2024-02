La comunità energetica rinnovabile tra Cavriglia e San Giovanni Valdarno sarà presentata giovedì 15 febbraio alla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 62024 – Unaè un nuovo modo di produrre energia da fonti rinnovabili e condividerla sul territorio. Unain cui imprese, cittadini ed enti pubblici diventano i consumatori dell’energia pulita che producono, riducendo la dipendenza elettrica dall'esterno, risparmiando sui costi e tutelando l’ambiente.15alle 17 al circolo Arci Sauro Billi di Ponte alle Forche a Sansi terrà l'incontro promosso dai comuni di San, in collaborazione con Anci Toscana e Cet (Consorzio energia Toscana) per presentarecos’è e come si costruisce una...