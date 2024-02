La Commissione europea ritira la proposta legislativa sui pesticidi | Salvini gioisce

L’ arsenico lo associamo al veleno per antonomasia. Sostanza letale usata fin dall’antichità ed elemento chiave di famosi film come quello di Frank ... (ilfattoquotidiano)

L’avanzata del disegno di legge Lollobrigida , finalizzato a vietare la produzione e la vendita di carne coltivata in laboratorio in Italia, è stata ... (quifinanza)

FALCONARA Mazzata sul Città di Falconara, blasonato club di Serie A femminile di calcio a 5, vincitrice dello Scudetto 2022, due Coppe Italia, due Supercoppe e dell'European ...La Commissione Europea ha riconosciuto in passato la legittimità di una titolarità collettiva dei diritti in capo sia all’Uefa, organizzatrice della competizione (in tema per esempio di Champions ..."È la dimostrazione che le proteste non erano contro il governo Meloni, ma contro le politiche dell'Europa. E che quello dei pesticidi era un te ...