La cavalcata trionfale della Robur Ora si attendono novità sullo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il tempo scorre, il Siena vince e si avvicina sempre più al traguardo Serie D. Un cammino, quello dei bianconeri, che, fin dalla prima giornata, non si è mai interrotto; ha subìto una piccola frenata, ma è subito ripreso, con la squadra di Magrini a +13 sulla seconda a dieci giornate dalla fine (22 risultati utili consecutivi, zero sconfitte). Una marcia portata avanti su terreni al limitepraticabilità, che non hanno mai avvantaggiato la, squadra di qualità sacrificata nel fango e sulla spiaggia. A parte sporadiche occasioni, vedi sabato scorso, quando la sfida con l’Asta è andata in scena al Manni di Colle Val d’Elsa: gol e bel gioco, tre punti in più in classifica. Il passato, purtroppo per il mister e i suoi ragazzi, incombe ancora sul presente: le chiavi delloArtemio Franchi e del campo Bertoni ...