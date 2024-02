La bancarella una bella occasione per fare del bene | Contribuiamo a sostenere i bambini bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Abbiamo intervistato persone; queste sono state le risposte che ci hanno fornito. Cosa ne pensa dell’iniziativa della? "È unaperdele contribuire ad aiutare i". Ha comprato qualcosa? "Sì, abbiamo comprato diversi oggetti, come alberelli di legno, profumatori, alberelli di ceramica e altri manufatti natalizi, proprio perla causa della solidarietà". La ““, a suo avviso, può essere di esempio nell’incentivare altre iniziative simili in futuro? "Lapuò sicuramente essere di esempio per altre iniziative simili, incoraggiando le persone a partecipare attivamente alla solidarietà". Iniziative simili si tengono anche in altre città? ...