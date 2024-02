La 13enne stuprata a Catania | convalidati tutti i fermi

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Arrestipere sette i giovani egiziani accusati della violenza di gruppo ai danni di una, compiuta nella Villa Bellini dilo scorso 30 gennaio. Lunedì il gip aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i tre minorenni, due dei quali ritenuti, sulla base delle accuse della vittima, gli esecutori materiali dello stupro, sebbene abbiano tentato di difendersi davanti al giudice. Inchiodati anche dal fidanzatino di 17 anni, che era stato picchiato e immobilizzato, e da un componente del branco. Oggi stessa decisione per i quattro indagati maggiorenni: per tre il gip ha disposto il carcere, mentre per il quarto - il supertestimone che ha fornito indicazioni su responsabili e modalità - il gip diha confermato gli arresti domiciliari, ...

I quattro maggiorenni indagati per lo stupro di gruppo di Catania sono comparsi davanti al gip per la convalida del provvedimento restrittivo: uno ... (ilgiornale)

18.50 Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di avere avuto parte ... (servizitelevideo.rai)

Stupro di Catania, restano in carcere anche i tre maggiorenni che erano stati fermati dai Carabinieri su disposizione della Procura per la violenza sessuale di gruppo su una 13enne catanese. È la ...Uno ai domiciliari con il braccialetto elettronico. In tutto sono 6 i giovani in carcere per la violenza sessuale del 30 gennaio scorso ...La violenza e la denuncia il gruppo è stato identificato e fermato dopo la coraggio da denuncia della 13enne catanese ...a entrare in un bagno pubblico lì vicino. "Mi hanno stuprata a turno, mentre ...