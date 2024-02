Killer in canonica Il parroco scrive ai fedeli in rivolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Vorrei tranquillizzare tutti gli abitanti di Vedegheto sul fatto che nella casa dove era ospitato il signor Passalacqua, non ci sono persone potenzialmente pericolose. Sono addolorato e dispiaciuto per quello che è successo, ma è importante che tutti i cittadini si sentano al sicuro". A parlare è don Eugenio, titolare oltre a quella di Vedegheto di altre sei parrocchie dell’Appennino, dopo il tentato omicidio del 4 gennaio scorso a Tolè di Vergato. In quell’occasione, il cinquantacinquenne Francesco Passalacqua, meglio conosciuto come il ‘della Riviera dei Cedri’, aveva accoltellato prima all’addome e poi al braccio un agricoltore 65enne di Tolè che fortunatamente era riuscito a difendersi mettendo in fuga il suo aggressore. Passalacqua stava scontando, dopo essere stato condannato all’ergastolo per quattro omicidi (le sue vittime erano per lo più anziani, ...