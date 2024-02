Kevin Costner collabora con Ariel Vromen | scelto come regista del progetto interpretato e scritto dalla star

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sarà ila occuparsi del prossimo film, ancora senza un titolo ufficiale,daha svelato che saràa occuparsi della regia di un nuovo film di cui l'attore hala sceneggiatura. Il, ancora privo di un titolo ufficiale, è particolarmente importante per l'attore, che lo sta sviluppando da alcuni anni. Un nuovoha dichiarato: "Non potrei essere più onorato nel riunirmi con il mio amico etore, specialmente trattandosi di una cui...

Dei truffatori hanno sfruttato l'Intelligenza Artificiale e i video deepfake per far credere a una donna di avere una relazione a distanza con Kevin ... (movieplayer)

È molto probabile che Kevin Costner speri in un 2024 più tranquillo di quanto non sia stato il suo 2023. A 68 anni, la leggenda della recitazione ... (it.newsner)

Kevin Costner ha festeggia to il compleanno con una foto del suo debutto cinematografico. Kevin Costner ha tagliato il traguardo dei 69 anni e per ... (movieplayer)

Secondo quanto riferito, l'attore vorrebbe tornare negli ultimi episodi Mentre è tutto pronto per le riprese della seconda parte della quinta ... (movieplayer)

Sarà il regista Ariel Vromen a occuparsi del prossimo film, ancora senza un titolo ufficiale, scritto e interpretato da Kevin Costner.Kelly Reilly, Cole Hauser e Luke Grimes hanno chiesto massicci aumenti salariali per continuare a interpretare i loro personaggi.Il dramma Yellowstone è tornato ancora una volta in pieno effetto. Dopo alcuni mesi stabili, con il piano di far debuttare gli episodi finali dell'ultima stagione della serie originale questo novembre ...