Kakà | la sua Top 11 | c’è un’assenza a sorpresa

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha scelto il suo undici ideale, ma c’ènella formazione in cui sono presenti tanti brasiliani ed ex Milan Come portiere, Kaká ha scelto Dida, suo compagno di squadra in rossonero e nella nazionale brasiliana. Sulle fasce ha piazzato anche due connazionali, Cafu sul lato destro e Roberto Carlos sul lato sinistro. Gli italiani Paolo Maldini e Alessandro Nesta sono i loro difensori centrali. A centrocampo ha inserito Andres Iniesta, il francese Zinedine Zidane e Andrea Pirlo, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Milan. Ha completato il suo undici ideale con Ronaldinho, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Spicca l’assenza di Lionel Messi tra le scelte del brasiliano.