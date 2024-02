Kabic si presenta al Torino | «Un sogno diventato realtà»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le prime parole dicome nuovo giocatore del: tra entusiasmo e voglia di fare bene con la maglia granata Ai microfoni diChannel, il nuovo esterno delha parlato così del suo arrivo in terra sabauda. «Gioco come esterno destro, mi piace dribblare, crossare e tirare. Rientro sul sinistro e cerco l’angolo lontano. Due anni fa ero triste di non essere arrivato al Toro, ora il. Sono felice di essere qui»

Nella giornata di oggi Uros Kabic è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con lo legherà al Torino. Per il serbo si tratta di un cessione a titolo temporaneo dalla ...Le prime parole di Kabic come nuovo giocatore del Torino: tra entusiasmo e voglia di fare bene con la maglia granata Ai microfoni di Torino Channel, il nuovo esterno del Torino Kabic ha parlato così d ...Il nuovo acquisto del Torino, Uros Kabic, si presenta: "Ero triste di non essere venuto al Torino, adesso sono molto contento" ...