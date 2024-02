Juventus vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono ancora tenere aperto il discorso scudetto, mentre i friulani sono alla ricerca di punti salvezza.vssi giocherà lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri, malgrado il ko rimediato nello scontro diretto con l’Inter, non intendono mollare e vogliono riprendere la corsa che li ha portati ad ottenere quindici risultati utili consecutivi. La squadra di Allegri, seconda a meno quattro dai nerazzurri, deve ora guardarsi alle spalle dal Milan I friulani non riescono ad allontanarsi dalla zona salvezza, sulla quale hanno un solo punto di vantaggio. La squadra di Cioffi non vince da cinque turni durante i ...

Il poker della Roma al Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, che torna in campo venerdì sera con l`anticipo dell`Empoli sul campo della.ma i bianconeri devono onorare le prossime sfide al meglio a partire dall'Udinese sperando in qualche passo falso dei rivali anche per tenere vivo il campionato almeno fino a marzo- aprile. Fino ad ...Per la sfida all'Udinese la Juventus non sa ancora se potrà contare su Dusan Vlahovic, l'attaccante bianconero ha un problema di sovraccarico e non si sa se riuscità a ...