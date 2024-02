Juve | Soulè l’uomo plusvalenza E occhio al Barcellona su Rabiot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Torino, 6 febbraio 2024 - Archiviata la sconfitta nel derby d’Italia che rischia di incrinare la volata Scudetto, laora cercherà di riprendere la marcia con l’Udinese e proseguire la sua pianificazione in ottica stagione 2024/2025. Nel weekend i bianconeri ospitano i friulani, in teoria turno più agevole rispetto all’Inter che va a Roma contro una squadra rilanciata dall’arrivo di Daniele De Rossi. Allegri spera in un passo falso di Inzaghi per riavvicinarsi nonostante ci sia ancora l’asterisco per il match che i nerazzurri devono recuperare contro l’Atalanta. Ma è sul futuro che si gioca la partita, partendo dalla panchina dove Allegri ha contratto fino al 2025 anche se la permanenza non è certa e passando per il mercato con la necessità di fareper poi reinvestire. Sarà Giuntoli a dover districare queste due situazioni, perché ...