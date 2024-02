Jurassic World 4 | il sequel ha una data di uscita ed un regista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 febbraio 2024)4, atteso quarto capitolo della sagainiziata nel 2015 con il film campione di incassi con Chris Pratt, sta per diventare realtà e Universal Pictures ha già fissato ladi: 2 luglio 2025. Pare che la major hollywoodiana abbia contattato ilDavid Leitch per occuparsi deldietro la macchina da presa, stavolta basato su una sceneggiatura originale curata da David Koepp, lo stesso che adattò il romanzo di Crichton per il cult di Steven Spielberg nel 1993. Primo poster per(foto: Universal Pictures)David Leitch non è nuovo nell’occuparsi die franchise cinematografici di enorme successo. Del resto, negli anni passati è stato autore dietro la macchina da ...