Judo | l' Accademia Prato brilla in Friuli

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Due medaglie arrivate in una competizione di livello nazionale, che fanno ben sperare per il futuro. E' il bottino con cui l'è tornata da Lignano Sabbiadoro, dove si è svolta nei giorni scorsi l'edizione 2024 del “Trofeo Alpe Adria” di. Una manifestazione rivolta aika della categoria “junior” e “cadetti”, che vede ogni anno sfidarsi sul tatami i migliori prospetti della disciplina provenienti da tutta Italia. E il contingente pratese ha nel complesso ben figurato, ottenendo due bronzi. Il primo lo ha conquistato Alex Carta nella categoria “-81 kg”, dopo aver sconfitto in sequenza cinque avversari. E il secondo è stato appannaggio di Sofia Kubler, salita sul gradino più basso del podio nella categoria “+78 kg”. Alla trasferta friulana hanno preso parte ...