Josh | Lewis e Ricky | l’oro di Bologna Cento milioni di motivi per sognare

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilrilancia. Con il Sassuolo ha ritrovato la vittoria e una classifica che vale l’Europa, dopo la frenata andata in scena a gennaio, con due punti in quattro gare. Quattro gol per riprendere la corsa. E il rilancio passa dai soliti noti:ua Zirkzee, il capitanoFerguson e Riccardo Calafiori. Sono i giocatori in maggior crescita e stanno trascinando la squadra. D’accordo il primo gol di Saelemaekers, che ha chiuso la contesa, fondamentale il 2-2 di Fabbian, altro giovane in rampa di lancio: ma Calafiori, Ferguson e Zirkzee rappresentano l’asse centrale della squadra di Thiago, insieme a Freuler. Le speranze europee stanno passando in primis dai loro margini di crescita. Margini tecnici, ma pure economici. A raccontarlo, i sondaggi di mercato di gennaio. Per Zirkzee, arrivato per 8,5dal ...