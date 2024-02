Jennifer Lopez a Verissimo | così Mediaset sfida lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)continua ad alzare l’asticella. Dopo aver ospitato pochi mesi fa Cher, il programma del weekend di Canale 5 cala un altro asso: si tratta di, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda11 febbraio. Chiaramente la star non sarà negli studi di Cologno Monzese, ma in collegamento dagli Stati Uniti. Lo stesso giorno, nella medesima fascia oraria, su Rai 1 ci sarà lodiIn. Riuscirà J.Lo a fermare la carica dei cantanti del Festival? La popstar ha da poco pubblicato un nuovo singolo, Can’t get enough, che anticipa l’album This is me… now in arrivo il 16 febbraio. Lo stesso giorno sarà disponibile su Prime Video This is me… now: A love story, una “musical experience” incentrata sulla ...