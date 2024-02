Jannik Sinner? Per me non ha alcun senso | la sentenza di Andy Roddick

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) È unshow quello dell'ex tennista al podcast Served with, dove il 41enne statunitense si è lasciato andare adi commenti al limite così come ha sempre fatto durante la carriera. Prima ha parlato di Carlos Alcaraz, sottolineando il fatto che il suo servizio “lascia a desiderare” e che è la sola cosa che nel corso del tempo non è stato in grado di migliorare. Quindi un passaggio al volo su Daniil Medvedev, che a suo avviso è fortemente sottovalutato e che tanto ancora deve e può dimostrare.: “lancia missili lungo la linea dal nulla” Non da meno, però, è il commento cheha riservato a, che a 22 anni incanta il mondo e a Melbourne si è preso il primo Slam ...