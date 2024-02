James Cameron vuole far proseguire la saga oltre il quinto film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha dichiarato ufficialmente che, sebbene ladi Avatar si sarebbe dovuta concludere nel 2013 con ilcapitolo, gli sono venute delle ottime idee su come farla trama ancora di più. Addirittura ha già in mente come sviluppare le sceneggiature di Avatar 6 e sul capitolo 7 del suo franchise di punta. Il regista dei record ha detto sulla rivista People che: “Abbiamo finito di scrivere il, e ho idee per il sesto e il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò il testimone. La mortalità ti raggiunge, ma ci stiamo godendo quello che stiamo facendo. Lo adoriamo. Possiamo lavorare con persone fantastiche”. Una scena di Avatar: La Via dell’Acqua, fonte: 20th Century StudiosAnche Zoe Saldana, che interpreta Neytiri nei ...