Jacob Elordi accusato di aggressione per una battuta su Saltburn

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 febbraio 2024) La polizia del New South Wales ha dichiarato che sta indagando su un incidente avvenuto sabato in un hotel nella periferia di Sydney. “La polizia è stata informata verso le 15:30 di sabato 3 febbraio 2024 che un uomo di 32 anni sarebbe stato aggredito da un uomo di 26 anni“, si legge nel comunicato. “L’uomo non ha riportato ferite“. Secondo quanto riferito, le autorità australiane stanno indagando sulle accuse didopo che un giornalista della radio locale hadi aver cercato di soffocarlo durante uno scherzo finito male. Lo scorso Sabato, Joshua Fox, della radio australiana KIIS FM è riuscito a rintracciaredopo aver sentito che l’attore era in città per gli Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards in programma l’8 febbraio. Fuori dal suo hotel, il ...