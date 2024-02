Italia e Cina si incontrano nel Galà del Festival di Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – Performance di musica dal vivo e spettacoli di danza tradizionale cinese con gli artisti della Compagnia Huaxing e numeri di magia e illusionismo con artistini per creare un ponte tra le due culture e rafforzare il legame tra le comunità: è questo il cuore del programma del “deldi”, pensato in occasione del capodanno cinese 2024 e che si svolgerà giovedì 8 febbraio dalle 17.30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). Una giornata per salutare l’anno del Coniglio e inaugurare quello del Drago, per dire addio al vecchio e accogliere un nuovo inizio con omaggi agli dei e agli antenati, danze con draghi e leoni, spettacoli letterari e artistici e molto altro. L’iniziativa è possibile grazie alla Compagnia artistica Huaxing Firenze in ...